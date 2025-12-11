فرماندار شهرستان خرم‌آباد گفت: یکی از مطالبات اساسی مردم بیرانشهر، دسترسی به آزادراه است که پس از تملک اراضی، اجرایی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، نورالدین درمنان در جریان بازدید از منطقه بیرانشهر بیان کرد: یکی از مطالبات اساسی و به‌حق مردم بخش بیرانوند، دسترسی به آزادراه است که در این راستا، راه دسترسی به آزادراه تملک شده و مشکلی در این خصوص وجود ندارد.

وی افزود: عملیات اجرایی این طرح در آینده‌ای نزدیک آغاز خواهد شد.

فرماندار خرم آباد، خروج بخشی از آزادراه خرم آباد-اراک را یکی از مشکلات این طرح عنوان کرد و گفت: مطابق با طرح اولیه، ۱۵ هکتار از اراضی آبی مردم تحت تأثیر قرار گرفته و زمین‌های کشاورزی در مسیر خروجی قرار می گیرد.

درمنان از بررسی طرح جدید برای کاهش تأثیرات منفی این طرح بر روی زمین‌های کشاورزی خبر داد و افزود: در طرح جدید دوربرگردان به مقیاس کوچکتری تغییر خواهد کرد که در حال حاضر این طرح در مرحله تائید مشاور قرار دارد.