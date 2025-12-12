پخش زنده
استاندار خوزستان از روند مهار حریق در شرکت جلگه دز دزفول بازدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمد رضا موالی زاده شامگاه پنج شنبه با حضور در محل حادثه آتش سوزی در شرکت جلگه دز بر ضرورت بسیج امکانات بر مهار و خاموش کردن حریق تاکید کرد.
رئیس سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری دزفول گفت:
رییس سازمان آتش نشانی خدمات ایمنی شهرداری دزفول با اشاره به اینکه این حادثه روز چهارشنبه نوزدهم آذر ماه بر اثر صاعقه رخ داد، افزود:با وقوع این حادثه نیروهای آتش نشانی و امدادی از دزفول، شوش، اندیمشک برای مهار این حریق اعزام شدند.
روح الله بهشتی فرد افزود:با تلاش نیروهای حاضر در محل حادثه این حریق در کنترل است.