پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره امور بانوان سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: شاخص مشارکت اقتصادی زنان در کیش ۲۱ درصد است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، زهرا حسینزاده در آیین تجلیل از بانوان ارزشآفرین کیش با ارائه گزارشی از وضعیت مشارکت اقتصادی بانوان، گفت: شاخص مشارکت اقتصادی زنان کیش در مقایسه با میانگین ۱۳ درصدی زنان در کشور، تفاوتی قابلتوجه دارد و نشاندهنده حضور فعال بانوان در عرصههای اقتصاد کیش است.
او افزود: از مجموع ۵ هزار و ۶۰۰ مجوز فعالیت اقتصادی صادر شده در منطقه آزاد کیش، ۹۶۳ مجوز متعلق به فعالیت های اقتصادی بانوان است.
حسین زاده با اشاره به حجم سرمایه اقتصادی فعال بانوان، تصریح کرد: حجم ریالی فعالیتهای اقتصادی زنان دارای مجوز حدود ۵ و ۷ دهم همت برآورد میشود و گردش مالی مشاغل خانگی نیز میتواند به حدود ۶ همت برسد.
رئیس اداره امور بانوان سازمان منطقه آزاد کیش، آمار با سوادی و تحصیلات تکمیلی بانوان کیش را بالاتر از میانگین کشوری دانست و ارتقای سهم مدیریتی زنان را برای حفظ سرمایه اجتماعی و افزایش تابآوری جامعه ضروری برشمرد.
سرپرست معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان منطقه آزاد کیش نیز در این مراسم با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، زنان را رکن تمدن ایرانی، اسلامی توصیف کرد و گفت: زنان در طول تاریخ، نقش تعیینکنندهای در مشروعیتبخشی و ارزشآفرینی برای جامعه و حکومتها داشتهاند.
اسدالله علیزاده از نقش مؤثر بانوان در شکوفایی اقتصاد کیش قدردانی کرد.
در آیین تجلیل از بانوان ارزشآفرین کیش از جمعی از بانوان فعال در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کیش با اهدای گل و لوح تقدیر قدردانی شد.