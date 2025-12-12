به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمد کبیری در نشست با الیاس حضرتی رییس شورای اطلاع رسانی دولت و فعالان اقتصادی، سرمایه گذاران، کارآفرینان و مدیران بخش خصوصی کیش، با اشاره به صفر شدن ناترازی در تولید آب و برق در کیش افزود: اولین صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (CVC) کیش تا قبل از ۲۲ بهمن با همکاری مشترک صندوق نوآوری و شکوفایی، معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری و بخش خصوصی فعال و توانمند کیش تاسیس خواهد شد.

او افزود: در حوزه توسعه اقتصاد گردشگری سلامت محور، با ۱۸ سرمایه گذار داخلی و خارجی مذاکره شده است و به زودی کلنگ اولین بیمارستان خصوصی ۶۴ تختخوابی در غرب کیش به زمین زده خواهد شد.

رییس شورای اطلاع رسانی دولت نیز در این نشست، گفت: وظیفه دولت حمایت از سرمایه گذاری و تسهیل امور است و استراتژی دولت پزشکیان توجه و تعمیق روابط دوستانه و برادرانه با تمام کشور‌های همسایه است.

الیاس حضرتی، افزود: ۵ هزار رده مدیریتی برای خانم‌ها در سطوح مختلف کشور در نظر گرفته شده است.

سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکتی (Corporate Venture Capital یا به اختصار CVC) یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری است که در آن، شرکت‌های بزرگ با استفاده از منابع مالی خود، از استارتاپ‌ها و کسب‌وکار‌های نوپا حمایت می‌کنند.