به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، این گزارش حاکی است بلافاصله پس از آغاز تحقیقات مقدماتی در مورد این پرونده که البته طبق قانون و به سبب احتمال آسیب رساندن به روند بررسی و رسیدگی، محرمانه و غیر قابل انتشار است گروه‌هایی از مفسدان در تلاش برای انحراف در روند رسیدگی و ضربه به روند تحقیقات، دستپاچه شروع به خبرسازی علیه تعدادی از کارگزاران دستگاه قضایی و برخی دستگاه‌های امنیتی و انتظامی کرده‌اند تا شاید پرونده به نتیجه نرسد یا روند رسیدگی منحرف شود در همین حین عده‌ای نیز ندانسته به همین خط در صفحات شخصی خود دامن می زنند.