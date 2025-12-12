پخش زنده
امروز: -
دستگاه قضایی در راستای تاکیدات رئیس دستگاه قضا و با اقدامات عملی خود، نشان داده هیچ خط قرمزی در برخورد با فساد ندارد و تحقیقات در مورد پرونده جدیدی را آغاز کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، این گزارش حاکی است بلافاصله پس از آغاز تحقیقات مقدماتی در مورد این پرونده که البته طبق قانون و به سبب احتمال آسیب رساندن به روند بررسی و رسیدگی، محرمانه و غیر قابل انتشار است گروههایی از مفسدان در تلاش برای انحراف در روند رسیدگی و ضربه به روند تحقیقات، دستپاچه شروع به خبرسازی علیه تعدادی از کارگزاران دستگاه قضایی و برخی دستگاههای امنیتی و انتظامی کردهاند تا شاید پرونده به نتیجه نرسد یا روند رسیدگی منحرف شود در همین حین عدهای نیز ندانسته به همین خط در صفحات شخصی خود دامن می زنند.