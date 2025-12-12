به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امروز در استان‌های شمال شرقی، استان‌های واقع در جنوب و مرکز کشور و همچنین، کرمانشاه و ایلام، بارندگی، رعدوبرق و وزش باد شدید و در نقاط مرتفع بارش برف، پیش‌بینی می‌شود.

در استان‌های ساحلی خزر، ارتفاعات البرز مرکزی و شرقی، برخی نقاط شمال غرب و دامنه‌های زاگرس مرکزی بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

هشدار هواشناسی سطح نارنجی، برای نیمه شرقی استان مازندران، گلستان، خراسان شمالی، نیمه شرقی سمنان، نیمه شمالی در خراسان رضوی،شرق خوزستان، کهگیلویه وبویر احمد، نیمه غربی فارس، و بوشهر صادر شده است.در این مناطق، بارش برف و باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در نقاط مستعد تگرگ، پدیده مه و کاهش محسوس دما پیش بینی شده است.

با توجه به این هشدار، در این مناطق، احتمال اختلال در ناوگان حمل و نقل عمومی، ناوگان زمینی، هوایی و ریلی کشور، لغزندگی جاده ها و انسداد گردنه های برفگیر و راه های روستایی در مناطق سردسیر به دلیل بارش برف احتمال قطع برق، سیلابی شدن مسیل ها، طغیان رودخانه ها، آبگرفتگی معابر، صاعقه، مه گرفتگی و کاهش دید افقی وجود دارد.

همچنین سازمان هواشناسی هشدار نارنجی کشاورزی برای استان های تهران، سمنان،گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، یزد، اصفهان، کرمان، نیمه غربی هرمزگان، چهار محال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، بوشهر، فارس، خوزستان و لرستان صادر کرده است.

بر اساس این هشدار احتمال خسارت به ماشین آلات و محصولات کشاورزی وجود دارد. با توجه به بارش ها به کشاورزان توصیه شده ، از زهکشی و پاکسازی مسیر آب باغ ها و مزارع، آبیاری، سمپاشی و محلول پاشی خودداری کنند.