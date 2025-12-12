رئیس‌جمهور ونزوئلا در پی تهدیدات نظامی آمریکا و توقیف نفتکش این کشور به دولتمردان آمریکایی هشدار داد که از مداخله‌گری وحشیانه و سیاست‌های جنگ‌افروزانه تغییر رژیم دست بردارند، زیرا جهان دیگر این اقدامات را تحمل نمی‌کند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ نیکلاس مادورو رئیس‌جمهور ونزوئلا در اجتماع عظیم مردم کاراکاس که به مناسبت یکصد و شصت و ششمین سالگرد نبرد تاریخی "سانتا اینس" برگزار شد، سیاست‌های خصمانه واشنگتن علیه ملت‌های مستقل را به باد انتقاد گرفت.

مادورو در این سخنرانی که همزمان با تشدید حضور ناوگان نظامی آمریکا در منطقه ایراد شد، با استفاده از عبارات انگلیسی خطاب به سران کاخ سفید فریاد زد: ویتنام، سومالی، عراق، افغانستان و لیبی دیگری در کار نخواهد بود.

وی با محکوم کردن خوی استکباری آمریکا افزود: بس است جنگ‌های ابدی! بس است جنگ‌های امپریالیستی! ما از اینجا در ونزوئلا فریاد می‌زنیم و مطالبه می‌کنیم که به سیاست‌های براندازی، کودتا و تجاوز نظامی در جهان پایان دهید.

اظهارات رئیس‌جمهور ونزوئلا واکنشی مستقیم به اقدامات اخیر دولت آمریکا است. دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا روز چهارشنبه رسماً تایید کرد که نیرو‌های این کشور در اقدامی که کاراکاس آن را دزدی دریایی می‌نامد، یک نفتکش ونزوئلایی را در آب‌های کارائیب توقیف کرده‌اند.

ما درخواست و مطالبه می‌کنیم که مداخله‌گری غیرقانونی و وحشیانه دولت ایالات متحده در ونزوئلا و آمریکای لاتین متوقف شود. ما خواستار پایان سیاست‌های تغییر رژیم، کودتا و تهاجم در جهان هستیم.

ویتنامی دیگر بس است! بس کنید جنگ‌های ابدی را. بس کنید جنگ‌های امپریالیستی را. بس کنید کشتار‌های امپریالیستی را.

حق با ماست و این میهن متعلق به مردم نجیب، مستقل و دلاور ونزوئلا است و این سرزمین هرگز توسط هیچ امپراتوری‌ای مستعمره نخواهد شد.

تنها کسانی که صلح، ثبات و توسعه هماهنگ ونزوئلا، آمریکای جنوبی و کارائیب را تضمین می‌کنند، ما هستیم، بولیوارگرایان قرن بیست و یکم.