واژگونی اتوبوس مسافربری در مسیر سمیرم به یاسوج سه کشته و ۱۵مصدوم برجای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان،مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه صبح امروز یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از تهران عازم یاسوج بود در جاده تنگ خشک؛ منطقه ایلان دره سمیرم گردنه پشته از جاده منحرف و واژگون شد.

منصور شیشه فروش با بیان اینکه ۱۲ تیم امدادی به محل حادثه اعزام شد افزود:در این حادثه دو مرد و یک خانم کشته و ۱۵نفر هم مصدوم شدند.

این اتوبوس با ۱۸مسافر عازم یاسوج بود.

علت حادثه در دست بررسی است.