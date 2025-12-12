پخش زنده
واژگونی اتوبوس مسافربری در مسیر سمیرم به یاسوج سه کشته و ۱۵مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان،مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت ساعت ۵ و ۴۵ دقیقه صبح امروز یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از تهران عازم یاسوج بود در جاده تنگ خشک؛ منطقه ایلان دره سمیرم گردنه پشته از جاده منحرف و واژگون شد.
منصور شیشه فروش با بیان اینکه ۱۲ تیم امدادی به محل حادثه اعزام شد افزود:در این حادثه دو مرد و یک خانم کشته و ۱۵نفر هم مصدوم شدند.
این اتوبوس با ۱۸مسافر عازم یاسوج بود.
علت حادثه در دست بررسی است.