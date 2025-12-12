پخش زنده
امروز: -
به مناسبت روز مادر، پویش درختکاری زیر سایه مادر با حضور جمعی از مادران و فرزندانشان در بجنورد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ به مناسبت روز مادر، پویش درختکاری زیر سایه مادر با حضور جمعی از مادران و فرزندانشان در بوستان مادر و کودک بجنورد برگزار شد.
این پویش با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیطزیست و ثبت یادگاری ماندگار از مهر مادرانه در استان اجرا شد.
در این مراسم، خانوادهها با کاشت نهال، پیام اهمیت توجه به طبیعت و نقش مادران در ساختن آیندهای سبزتر را منتقل کردند.
همزمان با اجرای این طرح ، در سراسر استان، هزار نهال توسط مادران و فرزندان کاشته شد.
حسن حسن زاده، معاون توسعه اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان در مراسم کاشت نهال ها گفت: در یک روز مبارک، دست به این اقدام زدیم و امیدواریم شعار هر ایرانی سه نهال، نهادینه شود.