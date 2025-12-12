پخش زنده
امروز: -
وزیر امور خارجه در پاسخ به همتای لبنانی خود تصریح کرد: ما نیز خواهان «فصلی جدید» در روابط دوجانبه هستیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه با انتشار پستی در یکی از شبکههای اجتماعی و در پاسخ به «یوسف رجی» وزیر امور خارجه لبنان تصریح کرد: ما نیز خواهان «فصلی جدید» در روابط دوجانبه هستیم از دعوت محبتآمیز آقای یوسف رجی سپاسگزارم.
عباس عراقچی افزود: در عین حال تصمیم او درخصوص استقبال نکردن از دعوت متقابل ایران در پاسخ به مهماننوازی گرم ایشان در سفر گذشته اینجانب به لبنان، مایه شگفتی است.
وزیر امور خارجه ادامه داد: روشن است وزرای خارجه کشورهایی که روابط برادرانه و روابط کامل دیپلماتیک دارند، برای دیدار نیازی به یک محل «بیطرف» ندارند.
عباس عراقچی افزود: با توجه به اشغالگری اسرائیل در لبنان و نقض آشکار «آتشبس»، کاملاً درک میکنم که چرا همتای لبنانی ارجمندم آماده سفر به تهران نیست. از این رو با کمال میل دعوت او برای سفر به بیروت را میپذیرم.
وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ما نیز خواهان «فصلی جدید» در روابط دوجانبه هستیم؛ روابط بر پایه همان اصول دقیقی که آقای رجی وزیر خارجه بر آن تأکید کرده است.