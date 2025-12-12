مدیرکل وزارت بهداشت فلسطین در غزه هشدار داد که کاهش شدید دما و نفوذ آب باران به داخل چادر‌های آوارگان، جان کودکان، سالمندان و بیماران را در معرض خطر مرگ قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، «منیر البرش» افزود: از بامداد چهارشنبه، بارش‌های سنگین موجب غرق شدن هزاران چادر در مناطق مختلف غزه شد و این وضعیت در حالی رخ می‌دهد که آوارگان با کمبود شدید امکانات اولیه، نبود خدمات حیاتی و محاصره رژیم اسرائیل دست‌وپنجه نرم می‌کنند.

وی اظهار داشت: هر سامانه جوی به تهدیدی مستقیم برای گروه‌های آسیب‌پذیر تبدیل و کاهش دما باعث لرزش شدید بدن، افت حرارت و مشکلات تنفسی می‌شود که می‌تواند به مرگ به‌ویژه در شرایطی که مردم غزه با قحطی و ضعف ایمنی مواجه هستند، منجر شود.

مدیرکل وزارت بهداشت فلسطین در غزه افزود: رطوبت و نفوذ آب به داخل چادرها، محیطی مناسب برای شیوع بیماری‌های تنفسی ایجاد کرده است، در حالی که بیماران از دسترسی به دارو و خدمات درمانی محروم هستند.

شهاب فلسطین همچنین گزارش داد که در ۲۴ ساعت گذشته، دستگاه دفاع مدنی غزه بیش از ۲۵۰۰ درخواست کمک از آوارگان که خیمه‌هایشان بر اثر بارش شدید باران و تاثیرات منفی سامانه جوی اخیر غرق شده، دریافت کرده است.

بر اساس این گزارش، هزاران خانواده فلسطینی در غزه در چادر‌های فرسوده و آسیب‌دیده که هیچ حداقل حفاظی در برابر باران و سرما ندارند، زندگی می‌کنند و این وضعیت، خطرات جدی برای کودکان و سالمندان ایجاد کرده و بحران انسانی را تشدید کرده است.

همچنین دفاع مدنی در رفح اعلام کرد که ۱۴ چادر غرق‌شده را تخلیه کرده و ساکنان آنها را به مکان‌های دیگر منتقل کرده است. همچنین دو خودرو گرفتار در گل‌ولای و جاده‌های خاکی نجات یافتند.

منابع پزشکی در غزه روز پنجشنبه اعلام کردند که یک نوزاد دختر ۸ ماهه به نام «رهف ابو جزر» در شهر خان یونس به دلیل سرمای شدید جان باخت.

به نوشته خبرگزاری شهاب فلسطین، چادر خانواده این نوزاد، بر اثر نفوذ آب باران آسیب دیده و شرایط جوی وخیم، زندگی آنان را به خطر انداخته بود.