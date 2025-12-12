به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، رییس اورژانس ۱۱۵ استان از واژگونی اتوبوس در محدوده سمیرم خبر داد.

غفارفرد افزود: ۲ پایگاه از استان کهگیلویه و بویراحمد و ۱۲ پایگاه از استان اصفهان و سمیرم به محل حادثه اعزام شده است.

مدیر کل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد با جمعی از اعضاء ستاد بحران استان به محل حادثه عزیمت کردند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان گفت: ساعت ۶ و ۲ دقیقه صبح امروز جمعه ۲۱ آذر یک دستگاه اتوبوس مسافربری که از تهران عازم یاسوج بود در جاده تنگ خشک منطقه بی بی سیدان سمیرم از جاده منحرف و واژگون شد.

منصور شیشه فروش با اشاره به اینکه در پی این حادثه تاکنون سه نفر جان باختند افزود: ۱۲ گروه امدادی به محل حادثه اعزام شده است.

وی ادامه داد: این اتوبوس با ۲۲ مسافر عازم یاسوج بود.

احمد مهرانی رئیس جمعیت هلال احمر سمیرم گفت: همه مصدومان حادثه توسط تیم‌های امدادی هلال احمر و اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان سید الشهدا سمیرم منتقل شدند.



عکس خبر آرشیوی است.