به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر از مادران شهدا و بانوان خلاق در یامچی تجلیل شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،حجت الاسلام مشهودی رئیس سیاستگذاری ائمه جمعه آذربایجان شرقی در مراسم تجلیل از مادران شهدا در یامچی به جایگاه والای زن در دین اسلام اشاره کرد و گفت:مادران شهدا از شجاعت حضرت فاطمه زهرا (س) الگو گرفته و فرزندان خود را جوری تربیت کردند که برای دفاع از اسلام تا شهادت در میدان هستند و این عزیزان برای نسل جوان یک الگو خواهند بود.
گفتنی است در این مراسم از مادران شهدا و بانوان خلاق و مادرانی که بیش از ۴ فرزند داشتند تجلیل شد.