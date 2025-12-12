رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از مسمومیت دو شهروند یاسوجی بر اثر نشت گاز مونوکسیدکربن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه وبویراحمد ، پرویز غفار فرد از مسمومیت دو شهروند یاسوجی بر اثر گاز منوکسید کربن خبر داد و گفت: دو زن ۴۴ و ۱۲ ساله در منطقه مزدک آقاشفیع یاسوج، بر اثر انتشار گاز مونوکسیدکربن دچار مسمومیت شدند که با حضور به موقع تیم اورژانس ۱۱۵ نجات یافته و با وضعیت پایدار به بیمارستان منتقل شدند.