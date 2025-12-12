خواب آلودگی راننده حادثه آفرین شد
انتقال مصدومان حادثه واژگونی اتوبوس به سمیرم
۱۵مصدوم حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری در جاده سمیرم ـیاسوج به بیمارستانی در سمیرم منتقل شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان رئیس جمعیت هلال احمر سمیرم گفت: اتوبوس مسافر بری تهران یاسوج در مسیر جاده سمیرم به یاسوج واژگون و ۳ فوتی و ۱۵مصدوم بجا گذاشت.
احمد مهرانی افزود: تمامی مصدومان حادثه توسط تیمهای امدادی هلال احمر و اورژانس ۱۱۵ به بیمارستان سید الشهدا سمیرم منتقل شدند.
این حادثه در گردنه پشته یکی از نقاط حادثه خیز جاده ایی مسیر جاده سمیرم به یاسوج رخ داد.
علت حادثه بنا به گفته پلیس راه سرعت زیاد و خواب آلودگی راننده بوده است.
