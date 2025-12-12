به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، تفاهم‌نامه احداث ۵۰ هزار واحد مسکونی ویژه محرومان و اقشار کم‌درآمد در مهرماه ۱۴۰۲ بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سازمان ملی زمین و مسکن منعقد شد که بر اساس آن، سهم خراسان جنوبی هزار و ۴۰۰ واحد تعیین شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گفت: به‌دنبال پیگیری‌های مستمر و برگزاری جلسات متعدد، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی توانست در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۳ تعداد هزار و ۵۰۳ قطعه زمین برای احداث واحد‌های مسکونی ویژه این طرح را از اداره‌کل راه و شهرسازی تحویل بگیرد که این میزان بیش از سهم اولیه استان بوده و نشان‌دهنده اهتمام جدی مجموعه بنیاد مسکن خراسان جنوبی است.

قاسم تنها با اشاره به روند پیشرفت عملیات اجرایی طرح افزود: تاکنون عملیات فونداسیون ۴۹۵ واحد، اجرای اسکلت و سقف ۴۱۵ واحد، سفت‌کاری ۱۸۸ واحد و نازک‌کاری ۱۳۹ واحد انجام شده و همچنین ۵۷۵ واحد از تسهیلات ویژه روستایی بهره‌مند شده‌اند.

وی گفت: این سرعت پیشرفت، نتیجه تلاش شبانه‌روزی همکاران بنیاد، همراهی مردم و همکاری دستگاه‌های اجرایی استان است و ما با تمام توان برای خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد، مسیر اجرای طرح را ادامه خواهیم داد.