به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نق‌شه‌های هواشناسی احتمال وقوع مه صبحگاهی، شامگاهی و کاهش دید افقی از اوایل وقت تا اواسط وقت امروز جمعه در کل مناطق استان بویژه جاده‌های کوهستانی و راه‌های منتهی به مرکز استان وجود دارد.

محمد سبزه زاری افزود:با توجه به این پدیده توصیه می‌شود رانندگان از تردد غیرضروری خودداری کنند و مسئولان تمهیدات لازم را در جهت جلوگیری و پیشگیری از حوادث احتمالی اتخاذ نمایند.