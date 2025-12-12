پخش زنده
امروز: -
اداره کل هواشناسی خوزستان نسبت به وقوع مه گرفتگی شدید در استان هشدار قرمز صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر کل هواشناسی خوزستان گفت: بنا بر بررسی نقشههای هواشناسی احتمال وقوع مه صبحگاهی، شامگاهی و کاهش دید افقی از اوایل وقت تا اواسط وقت امروز جمعه در کل مناطق استان بویژه جادههای کوهستانی و راههای منتهی به مرکز استان وجود دارد.
محمد سبزه زاری افزود:با توجه به این پدیده توصیه میشود رانندگان از تردد غیرضروری خودداری کنند و مسئولان تمهیدات لازم را در جهت جلوگیری و پیشگیری از حوادث احتمالی اتخاذ نمایند.