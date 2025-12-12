پخش زنده
نمایشگاه و جشنواره محصولات غذایی و صنایع دستی در سیرجان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رحیم رضوی فرماندار سیرجان در مراسم آغاز به کار این نمایشگاه گفت: در راستای مسئولیتهای اجتماعی صنایع و معادن سیرجان و حمایت از تولیدات و صنایع دستی روستاییان و این روستا مردم روستای جعفر آیاد این شهرستان به تولیدات صنایع دستی و محصولات غذایی مبادرت کردند و امروز به میمنت میلاد حضرت زهرا س این نمایشگاه افتتاح شد تا تولیدات روستائیان شامل صنایع دستی، محصولات کشاورزی و سایر تولیدات به معرض دید عموم قرار گیرد.
وی افزود: روح روستاها در این جشنواره هخای روستایی به خوبی تداعی میشود و فرهنگ و آداب و سنن روستاییان و عشایر به مردم شهری معرفی میشود.
آقای افضلی پوردهیار این روستا هم گفت: این نمایشگاه با تلاش بانوان و مردم روستا در ۲۳ غرفه محصولات صنایع دستی و بافندگی و غذایی خود را به نمایش گذاشته است که به مدت ۴ روز باری بازدید عموم دایر است..
وی عنوان کرد: معرفی توانمندیها و دستاوردهای روستاها در حوزه صنایع دستی از مهمترین اولویتهای این جشنواره است و بر این امر تاکید جدی دارد.
مردم و غرفه داران روستای جعفر آباد سیرجان نیز عنوان کردند: روستاها ظرفیتهای بسیار بزرگی در حوزههای مختلف از جمله صنایع دستی و هنرهای سنتی دارند که باید معرفی شودو همچنین در بحث اشتغالزایی روستاها هم بسیار موثر هستند.