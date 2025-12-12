پخش زنده
در سالروز میلاد حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، 200 سری جهیزیه توسط قرارگاه منطقه ای کربلا به نوعروسان مددجو در خوزستان اهدا شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده قرارگاه منطقهای کربلا نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت:این سری جهیزیه با هدف ترویج فرهنگ حسنه ازدواج آسان در بین جوانان و با مشارکت مردم نیکوکار، خیران و گروه های جهادی به ارزش ٢٠٠ میلیارد تومان تهیه و اهدا شده است.
سردار سرتیپ پاسدار احمد خادم سیدالشهداء ادامه داد: این جهیزیهها شامل چهار کالای اساسی یخچال فریزر، اجاق گاز، جارو برقی و لباسشویی دوقلو است که به نو عروسان شهرستانهای محروم آبادان، خرمشهر، اروندکنار و شادگان اهدا شد.
معاون محرومیت زدایی و مردمیاری قرارگاه منطقهای کربلا نیز در این مراسم عنوان نمود: از ابتدای تشکیل محرومیت زدایی این قرارگاه ۳۳۰۰ جهیزیه توزیع شده و در سال جاری نیز طبق وعده دادهشده در آبانماه، تعداد این جهیزیهها تا پایان سال جاری به ۴۵۰ سری افزایش خواهد یافت.
سرهنگ پاسدار عباس حلاف ادامه داد:این اقدام در راستای سیاستهای محرومیتزدایی و حمایت از خانوادههای کمدرآمد و در مسیر کاهش دغدغههای معیشتی آنان انجام شده است.