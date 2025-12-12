به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ فرهان حق معاون سخنگوی سازمان ملل در نشستی خبری با اشاره به نامه وزارت امور خارجه ایران درباره محدودیت آمریکا برای کار اعضای نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل تصریح کرد: من از این مکاتبه اخیر مطلع نیستم اما هر زمان که کشور‌ها با محدودیت‌هایی در مورد کارکنان دیپلماتیک خود مواجه شده‌اند، آنها این موضوع را با ما در میان می‌گذارند و سپس ما به کشور میزبان درخصوص تعهداتش تحت توافق‌نامه کشور میزبان برای اجازه دادن به تردد آزاد دیپلمات‌های معتبر در سازمان ملل یادآوری می‌کنیم.

معاون سخنگوی سازمان ملل با بیان اینکه هنوز این نامه در سازمان ملل وصول نشده است، افزود: انتظار داریم که این نامه را به زودی دریافت کنیم و همانطور که گفتم، موضع ما درباره تمام کشور‌ها و نه فقط درباره ایران، این است که ما می‌خواهیم مطمئن شویم که کشور میزبان به دیپلمات‌ها اجازه می‌دهد تا آنها بدون محدودیت و مزاحمت، آزادانه به کار خود بپردازند.