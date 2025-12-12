پخش زنده
اداره کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی تا ۱۵ فروردین سال آینده در حالت آمادهباش کامل زمستانی قرار دارد و تمام نیروها و تجهیزات برای مدیریت بارشها و یخزدگی محورهای مواصلاتی بسیج شدهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مهاباد، مدیر کل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجان غربی، با بیان اینکه اداره کل راهداری بهصورت رسمی در حالت آمادهباش قرار گرفته است، گفت: ۴۳۷ دستگاه انواع ماشینآلات سبک، نیمهسنگین و سنگین برای اجرای عملیات زمستانی آماده هستند.
ارسلان شکری با اشاره به بارشهای اخیر در محورهای سردشت، اشنویه و سلماس افزود: عملیات برفروبی بهموقع انجام شد و با استقرار ۶۹ گروه راهداری، هیچ مشکلی در تردد گزارش نشد.
وی تصریح کرد: ۶۲ هزار تن شن و ماسه برای یخزدایی و نمکپاشی جادهها ذخیره شده و بیش از ۷۵۰ نفر از کارکنان اداره کل بهصورت مستقیم و غیرمستقیم درگیر طرح زمستانی هستند.
مدیرکل راهداری و حملو نقل جادهای استان با تأکید برضرورت تخصیص بهموقع اعتبارات خاطرنشان کرد: خدماترسانی مطلوب در حوزه راهداری زمستانی زمانی محقق میشود که اعتبارات از سوی سازمان مدیریت و برنامهو بودجه استان بهموقع تأمین شود.
شکری اظهارداشت: بیلهای جدید برای تراکتورها تولید شده که میتواند بازگشایی راههای روستایی را تسریع کند و در صورت تخصیص اعتبار امکان خرید تجهیزات جدید هم وجود دارد.
وی از دهیاریها و شهرداریها خواست تا فهرست ماشینآلات، رانندگان و سطح آمادگی خود را ارائه دهند تا در صورت نیاز از ظرفیت آنها بهره گرفته شود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی از یک مرجع واحد اضافه کرد: برای جلوگیری از انسداد راهها و تصادفات، توجه جدی رانندگان به استفاده از زنجیرچرخ در هنگام بارش ضروری است.
شکری گفت: وجود بیش از ۱۵۰ معدن با ماشینآلات سنگین در استان ظرفیت قابل توجهی برای پشتیبانی عملیات زمستانی ایجاد میکند که با برنامهریزی مناسب میتوان از آنها استفاده کرد.
۷۹ گردنه به طول ۶۵۰ کیلومتر درآذربایجان غربی زیر پوشش عملیات راهداری قرار دارد.