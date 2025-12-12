به گزارش خبرگزاری صداسیمای کرمان، فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت از دستگیری فردی که به‌دلیل اختلافات ملکی، اقدام به آتش‌زدن باغات بخش نراب این شهرستان کرده بود خبر داد.

سرهنگ رضا فیروزبخت اظهار داشت: در پی وقوع آتش‌سوزی عمدی در بخشی از باغات منطقه و گزارش‌های مردمی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار پلیس امنیت عمومی قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی و پلیسی، عامل این اقدام شناسایی و در عملیاتی غافلگیرانه دستگیر شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جیرفت ادامه داد: متهم در بازجویی‌های اولیه به انگیزه خود که ناشی از اختلافات ملکی با مالک باغات بوده، و با اسلحه شکاری اقدام به مجروحیت مالک کرده اعتراف کرده است.

فیروزبخت، از کشف سلاح بکار رفته در این پرونده خبر داد و از شهروندان خواست: در صورت مشاهده هرگونه رفتار مشکوک، مراتب را از طریق سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.