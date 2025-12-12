رئیس جمهور روسیه اعلام کرد: از سال آینده میلادی، تدبیر جدیدی برای حمایت از خانواده‌های با دو فرزند یا بیشتر به نام «کمک‌هزینه خانوادگی» اجرا می‌شود.

پرداخت کمک هزینه به خانواده‌های دارای دو فرزند و بیشتر روسی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از مسکو؛ رئیس جمهور روسیه گفت: خانواده‌هایی که درآمد متوسط هر فرد آن، سال گذشته کمتر از ۱/۵ برابر حداقل معیشت منطقه باشد، حق دریافت این کمک هزینه را دارند و هر یک از والدین شاغل می‌توانند بخشی از مالیات بر درآمدی که در سال گذشته پرداخت کرده‌اند را بازپس‌گیری کنند.

ولادیمیر پوتین افزود: نرخ محاسبه شده مالیات بر درآمد شخصی برای این خانواده‌ها ۶ درصد خواهد بود و مازاد پرداختی به خانواده بازگردانده می‌شود.

رئیس جمهور روسیه تاکید کرد: برای دریافت این کمک‌هزینه، خانواده‌ها باید از ماه ژوئن تا اکتبر درخواست خود را ارائه دهند و این فرآیند باید با حداکثر سادگی، راحتی و بدون بار اضافی برای مردم باشد.

ولادیمیر پوتین همچنین گفت: کمک‌هزینه خانوادگی به عنوان مکملی برای سازوکار‌های موجود حمایت اجتماعی معرفی می‌شود و خانواده‌ها همچنان حق دریافت سایر کمک‌ها و معافیت‌ها را خواهند داشت.

رئیس جمهور روسیه ابراز امیدواری کرد که این ابزار جدید مورد استقبال قرار گیرد و موجب بهبود نظام حمایت اجتماعی کشور شود تا بیشتر هدفمند، مؤثر و عادلانه باشد.