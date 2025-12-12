پخش زنده
امروز: -
نورآباد ممسنی با ثبت ۸۹ میلی متر باران در صدر بارشهای اخیر فارس قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، به گفته کارشناسی هواشناسی فارس: پس از نورآباد ممسنی بیشترین بارشها در شهر اردکان شهرستان سپیدان با ۶۳، کارزون و سد درودزن با ۲۷ و فراشبند و فیروز آباد با ۱۴ میلیمتر ثبت شده است.
در شهرک گلستان شیراز هم ۱۰ میلیمتر باران باریده است.
علیزاده افزود: سامانه بارشی از عصر سهشنبه، ۱۸ آذر وارد استان فارس شد و از عصر دیروز، ۱۹ آذر فعالیت خود را از شمال غرب استان آغاز کرد.
فعالیت این سامانه تا اوایل هفته آینده در فارس ادامه دارد.