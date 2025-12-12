پخش زنده
امروز: -
به منظور احیای آیینها و سنتهای محلی و معرفی فرهنگ ازدواج، ۱۰۰ زوج درجشنواره ملی احیای آیینهای سنتی ازدواج در کرمان شرکت کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، در این برنامه، گروههای موسیقی آیینی از ۹ استان جنوبی کشور و ۵ شهرستان کرمان، آیینها و سنتهای بومی ازدواج را اجرا کردند و سازهای محلی معرفی شد.
درجشنواره ملی احیای آیینهای سنتی ازدواج ۱۰۰ زوج تازه عروس و داماد و یک زوج عقد کرده حضور داشتند.
هدف از برگزاری این جشنواره، احیای آیینها و سنتهای محلی و معرفی فرهنگ ازدواج در پهنهی جنوبی کشور عنوان شده است. جشنواره با حمایت وزارت ورزش و جوانان و به میزبانی کرمان برگزار شد و نقش فعال سازمانهای مردمنهاد استان در این حوزه مورد توجه قرار گرفت.
حمیدرضا بهجتی، معاون امور جوانان اداره کل ورزش و جوانان استان کرمان، با اشاره به پیشتازی استان در برگزاری آیینهای محلی گفت: استان کرمان به دلیل فعالیت سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه ازدواج، میزبان این جشنواره بوده است.
استانهای هرمزگان، خراسان جنوبی، فارس، چهارمحال و بختیاری، یزد، بوشهر و شهرستانهای جیرفت، قلعهگنج، بافت و شهربابک در این جشنواره حضور داشتند و اجرای آیینهای محلی، شور و حال ویژهای به برنامه بخشید.