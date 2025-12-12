به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ رئیس‌جمهور ونزوئلا در گفت‌وگوی تلفنی با همتای روس خود ضمن اعلام شکست فشار‌های خارجی، از پیش‌بینی رشد اقتصادی ۹ درصدی کشورش در سال جاری و پیشتازی در منطقه خبر داد.

در پی تحولات اخیر منطقه و ادامه رایزنی‌های سطح بالا میان متحدان راهبردی، بیانیه رسمی دولت جمهوری بولیواری ونزوئلا جزئیات مکالمه تلفنی مهم میان نیکلاس مادورو و ولادیمیر پوتین را منتشر کرد.

بر اساس این بیانیه، نیکلاس مادورو در این گفت‌و‌گو گزارشی از پیشرفت‌های پایدار ونزوئلا در سایه مقاومت مردمی ارائه کرد. رئیس‌جمهور ونزوئلا تصریح کرد که این کشور در حال پیروزی در نبرد برای صلح، ثبات اجتماعی و رشد اقتصادی است.

مادورو با اشاره به آمار‌های امیدوارکننده گفت: بر اساس برآورد‌های انجام شده، ونزوئلا با ثبت رشد ۹ درصدی در سال ۲۰۲۵، در مسیر رهبری رشد اقتصادی در کل منطقه قرار دارد.

این آمار نشان‌دهنده شکست سیاست‌های تحریمی و موفقیت دولت بولیواری در احیای اقتصاد ملی است.

ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه نیز با بیان اینکه کاملاً در جریان این پیشرفت‌ها قرار دارد، این موفقیت‌های چشمگیر را به دولت و ملت ونزوئلا تبریک گفت.

پوتین با تأکید بر اینکه مردم ونزوئلا در مبارزه مشروع خود برای دفاع از حاکمیت و استقلال، شایسته احترام مطلق هستند، افزود: روسیه همچنان به حمایت از ونزوئلا در مسیر اعمال حاکمیت ملی، دفاع از حقوق بین‌الملل و برقراری صلح در آمریکای لاتین ادامه خواهد داد.

رئیس‌جمهور روسیه در بخش مهمی از این گفت‌و‌گو تضمین داد که مسکو ظرفیت دیپلماتیک خود را برای تقویت همکاری‌ها در این حوزه‌های حیاتی در اختیار کاراکاس قرار خواهد داد؛ موضوعی که نشان‌دهنده پشتیبانی سیاسی روسیه از ونزوئلا در مجامع بین‌المللی است. وی همچنین بر باز بودن دائمی کانال‌های ارتباطی مستقیم میان دو کشور تأکید کرد.

در پایان این گفت‌و‌گو، سران دو کشور بیستمین سالگرد آغاز همکاری‌های راهبردی میان مسکو و کاراکاس را گرامی داشتند. این روابط مستحکم و پربار که سنگ‌بنای آن توسط فرمانده هوگو چاوز و ولادیمیر پوتین گذاشته شد، اکنون به بلوغ رسیده و در جهت منافع دو ملت در حال گسترش است.