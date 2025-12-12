رطوبت هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر به ۱۰۰ درصد رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره وقوع مه گرفتگی شدید در استان هشدار قرمز صادر کرد گفت: بنا بر بررسی نقشه‌های هواشناسی وقوع مه صبحگاهی، شامگاهی و کاهش دید افقی از اوایل وقت تا اواسط وقت امروز جمعه در کل مناطق استان بویژه جاده‌های کوهستانی و راه‌های منتهی به مرکز استان وجود دارد.

محمد سبزه زاری افزود: با توجه به این پدیده توصیه می‌شود رانندگان از تردد غیرضروری خودداری کنند.

هم اکنون رطوبت هوا در شهر‌های آبادان و خرمشهر به ۱۰۰ درصد و دید افقی به ۵۰ متر رسیده است.