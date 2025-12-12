به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، محسن هرمزی تصریح کرد: تاکسی‌ها را مجموعه پشتیبانی شهرداری تهران آورد و ما نیز با کمک دولت دو مرحله فراخوان و مزایده گذاشتیم.

معاون شهردار تهران اضافه کرد: وامی را نیز برای آن پیش بینی کردیم و قرعه کشی هم بین متقاضیان انجام شد. در حال دنبال کردن این مساله هستیم که شرایط بهتری برای ارائه تسهیلات اضافه کنیم تا مسیر راحت تری برای در اختیار قرار دادن به مردم به وجود بیاید.

وی با بیان اینکه این ون تاکسی‌ها توسط دولت وارد شد، اما به هرحال مشکلاتی داشت، تأکید کرد: اختیارکار با ما نیست و برعهده مجموعه پشتیبانی شهرداری تهران است. این مزایده متقاضی هم دارد و ان‌شاءالله کار آن دنبال خواهد شد. اسنادش موجود و مزایده و قرعه‌کشی بین متقاضیان صورت گرفته است.

در یکی از جلسات شورای شهر تهران ناصر امانی نسبت به وضعیت ون‌تاکسی‌های تحویلی به شهرداری تهران انتقاد کرد و گفت: ۲۵۲ دستگاه ون سه سال تحویل شهرداری تهران شده؛ امروز باید افتخار کنیم که بعد از سه سال، چهار دستگاه تحویل شده است. شهر مشهد و شهر اراک بلافاصله همه دستگاه‌های ون را تحویل گرفتند؛ اما قصه پرغصه این است که شهرداری تهران اینگونه رقم خورده است.