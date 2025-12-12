پخش زنده
نمایشگاه "ماه در یلدا" با هدف عرضه صنایعدستی و هنرهای سنتی هنرمندان شهرستان داراب برپا شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان داراب گفت: نمایشگاه ماه در یلدا در عمارت تاریخی سوخکیان در قالب غرفههای عرضه صنایع دستی شامل، حصیربافی، گلیم بافی، منبت، معرق، خاتم، نقاشی روی شیشه، تذهیب، مکرومه، زیورآلات سنتی و چلنگری برگزار شده است
علیرضا پرویزی با اشاره به لزوم ایجاد بسترهای لازم برای رونق صنایع دست ساز هنرمندان شهرستان داراب گفت: محصولات تولیدی هنرمندان دارابی به صورت مستقیم و با قیمتهای ارزانتر به مردم عرضه میشود.
رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستان داراب افزود: این نمایشگاه تا بیست و هفتم آذر همه روزه از ساعت ۱۶ تا ۲۰ و ۳۰ دقیقه پذیرای علاقمندان است.