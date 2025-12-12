پخش زنده
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان گفت: از اول دی ماه استفاده از هرگونه فاکتور کاغذی فاقد اعتبار مالیاتی است و مودیان مکلفند صورتحسابهای فروش خود را صرفا بصورت الکترونیکی و از طریق سامانه مودیان ثبت و ارسال نمایند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، حمید زینل پور اظهار داشت: بر اساس بند «غ» تبصره ۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۴، اعتبار مالیات بر ارزش افزوده صورتحسابهای غیرالکترونیکی، تنها تا پایان آذر ماه سال ۱۴۰۴ قابل پذیرشاند و از یکم دیماه به بعد، اعتبار مالیات بر ارزش افزوده صورتحساب خارج از سامانه مودیان غیرقابل پذیرش خواهد بود.
وی افزود: اعتبار مالیات بر ارزش افزوده تنها زمانی معتبر است که صورتحساب الکترونیکی صادر شود، در غیر این صورت اعتبار مالیات بر ارزش افزوده برای آن معامله محاسبه نخواهد شد.
مدیرکل امور مالیاتی استان کرمان با اشاره به آثار این سیاست، گفت: در اردیبهشت ۱۴۰۵ نتیجه الزام صدور صورتحساب الکترونیکی از یکم دیماه ۱۴۰۴ بهتر احساس خواهد شد؛ زیرا هنگام ارائه اظهارنامه زمستان ۱۴۰۴، دیگر امکان درج خریدهای خارج از سامانه مودیان در خلاصه عملکرد دوره زمستان ۱۴۰۴ وجود نخواهد داشت.
زینلپور درباره برنامههای حذف صورتحساب کاغذی در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز، خاطرنشان کرد: افزایش تسهیل در انجام تکالیف قانونی، گسترش صدور صورتحساب الکترونیکی، افزایش تقاضای دریافت صورتحساب الکترونیکی، اطلاعرسانی گسترده به مودیان و اجرای مانور ساماندهی سیستمی صورتحسابهای کاغذی، از مهمترین اقدامات در این حوزه است.