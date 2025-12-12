مدیرکل اجتماعی استانداری همدان گفت: پیست تاریکدره بزودی باز و ورزشکاران و خانواده‌ها می‌توانند از این ظرفیت خوب در جهت ورزش و نشاط اجتماعی استفاده کنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان،مدیرکل اجتماعی استانداری همدان با اشاره به بارش اخیر برف و ضرورت بازگشایی پیست اسکی تاریکدره گفت: براساس دستور استاندار، این پیست باید به عنوان ظرفیت مهم ورزشی و گردشگری فعال باشد و مسیر نیز پاکسازی شده وبه زودی قابل استفاده می شود

اسدالله ربانی مهر گفت: با همکاری دستگاه‌های متولی، پیست تاریکدره باز خواهد شد و ورزشکاران و خانواده‌ها می‌توانند از این ظرفیت خوب در راستای ورزش و نشاط اجتماعی استفاده کنند.

وی اظهار داشت: اداره کل راهداری همچون سال‌های قبل همکاری لازم را جهت برفروبی مسیر باید داشته باشد و مسیر تا انتهای تاریکدره و البته جهت تردد ماشین‌های آفرودی و خاص بعد از مساعد بودن شرایط آب و هوایی باز می شود.

مدیرکل اجتماعی استانداری همدان افزود: پیست اسکی همدان با توجه به نزدیکی به سطح شهر و ورزشکاران زیاد رشته اسکی می‌تواند میزبان مسابقات و جشنواره‌های ورزشی باشد و خانواده‌ها از این فضای خوب ورزشی و گردشگری در دامنه الوند استفاده کنند.