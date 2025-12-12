پخش زنده
دومین همایش ملی خدمات گردشگری سلامت با عنوان پل صلح و سلامتی در مسیر ایران برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، امیر قاسمی رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران و عضو شورای سیاستگذاری دومین همایش ملی خدمات گردشگری سلامت دراین باره گفت: در سالهای اخیر، ستاد گردشگری شهرداری تهران تلاش کرده است نقش گردشگری را از یک فعالیت جانبی به بخشی راهبردی از توسعه شهری ارتقا دهد. گردشگری سلامت در این میان جایگاهی ویژه دارد، زیرا ظرفیت آن فراتر از جذب بیماران بینالمللی است و میتواند به ارتقای کیفیت خدمات شهری، تقویت زیرساختها و افزایش تعاملات بینالمللی پایتخت منجر شود.