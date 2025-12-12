پخش زنده
وزرای دادگستری ایران و قزاقستان تفاهمنامه همکاری امضا کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری که به همراه مسعود پزشکیان رییس جمهور ایران و هیات همراه به قزاقستان سفر کرده است، در دیدار با همتای خود تفاهمنامه همکاری مشترک امضا کرد.
وزیر دادگستری در سفر به قزاقستان با حضور در آستانه پایتخت این کشور و در دیدار با همتای قزاقستانی خود، ۲ تفاهمنامه همکاری مشترک در حوزه مسایل حقوقی و قضایی امضا کرد.
رهاورد سفر وزیر دادگستری کشورمان به قزاقستان که در معیت رییس جمهور و در روزهای ۱۹ و ۲۰ آذر ۱۴۰۴ انجام شد، امضای ۲ تفاهمنامه همکاری مشترک در امور حقوقی و قضایی بود.
در ادامه روند رو به رشد تعاملات و همکاریها در حوزه حقوقی و قضایی، آستانه، پایتخت قزاقستان شاهد امضای ۲ تفاهمنامه همکاری بین وزرای دادگستری ایران و قزاقستان بود. تعاملات ایران و قزاقستان که از زمان برقراری روابط رسمی دو کشور در سال ۱۹۹۲ تاکنون با امضای دهها توافقنامه اقتصادی، فرهنگی و سیاسی تقویت شده، طی سالهای اخیر با سفر مقامات عالیرتبه، وارد مرحلهای راهبردیتر شده است.