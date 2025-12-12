پخش زنده
اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتوگو با خبرنگاران از برنامهریزی برای برگزاری نشست منطقهای در تهران برای گفتوگو و تبادل نظر درباره تحولات مرتبط با افغانستان خبر داد.
اسماعیل بقائی با اشاره به رایزنیهای مستمر جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه، از جمله با پاکستان و افغانستان، در جهت تقویت صلح و ثبات در منطقه گفت: جمهوری اسلامی ایران اهمیت اساسی برای امنیت و ثبات در محیط همسایگی کشورمان قائل است و در همین راستا از هیچ کوششی برای کاهش تنش بین کشورهای منطقه و تقویت تفاهم میان آنها فروگذار نمیکند.
سخنگوی وزارت امور خارجه برگزاری این نشست را محصول رایزنیهای صورتگرفته در سطوح مختلف با کشورهای همسایه و دیگر طرفهای منطقهای دانست و اظهار امیدواری کرد: این ابتکار بتواند نقشی موثر در جهت تقویت همگرایی و رفع تنشها ایفا کند.
به گفته بقائی، این نشست منطقهای در هفته پیش رو با حضور نمایندگان ویژه امور افغانستان از کشورهای پاکستان، تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان، چین و روسیه به میزبانی وزارت امور خارجه کشورمان در تهران برگزار خواهد شد.