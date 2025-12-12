در شبانه روز گذشته بیشترین میزان بارش از ایستگاه بهکده رضوی با ۲۱.۷ میلی‌متر و قصر قجر به میزان ۱۸.۱ گزارش شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بر اساس اعلام کارشناسان هواشناسی استان ادامه فعالیت سامانه بارشی در استان تا امروز بعدازظهر به صورت بارش باران و مه و در ارتفاعات بارش برف ادامه دارد.

بارش رحمت الهی از دیشب که کل استان را فرا گرفته موجب خوشحالی مردم و کشاورزان شده است.

بر اساس اعلام مرکز مدیریت راه‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی هم در حال حاضر همه جاده‌های استان از جوی ابری همراه با بارش باران و در جاده بجنورد - اسفراین (گردنه اسدلی) و حصار حسینی بارش برف شروع شده است.

همچنین جاده بجنورد - آشخانه (گردنه امین الله) همراه با مه غلیظ می‌باشد.