پخش زنده
امروز: -
سرهنگ پورموسی افزود: اگر رانندگان تنها کمی بیشتر به قوانین احترام بگذارند، بخش بزرگی از حوادث رانندگی هرگز رخ نخواهد داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس پلیس راهور مرکز استان کرمان، با تأکید بر اینکه عجله و شتاب، تغییر مسیر ناگهانی، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی چهار رفتار اصلی و مرگبار در تصادفات هستند، گفت: پیشگیری از این رفتارها سادهترین و مؤثرترین راه برای نجات جان رانندگان و عابران پیاده است.
سرهنگ پورموسی افزود: اگر رانندگان تنها کمی بیشتر به قوانین احترام بگذارند، در زمان خستگی پشت فرمان ننشینند و در هنگام رانندگی از رفتارهای شتابزده و تصمیمهای آنی پرهیز کنند، بخش بزرگی از حوادث رانندگی هرگز رخ نخواهد داد.