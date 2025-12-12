به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، رئیس پلیس راهور مرکز استان کرمان، با تأکید بر اینکه عجله و شتاب، تغییر مسیر ناگهانی، استفاده از تلفن همراه هنگام رانندگی و رانندگی در حالت خستگی و خواب‌آلودگی چهار رفتار اصلی و مرگبار در تصادفات هستند، گفت: پیشگیری از این رفتار‌ها ساده‌ترین و مؤثرترین راه برای نجات جان رانندگان و عابران پیاده است.

سرهنگ پورموسی افزود: اگر رانندگان تنها کمی بیشتر به قوانین احترام بگذارند، در زمان خستگی پشت فرمان ننشینند و در هنگام رانندگی از رفتار‌های شتاب‌زده و تصمیم‌های آنی پرهیز کنند، بخش بزرگی از حوادث رانندگی هرگز رخ نخواهد داد.