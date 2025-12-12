خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «فرشاد یاسمی» مدیرکل امور عشایر ایلام اظهار داشت: این خسارت‌ها بیشتر در شهرستان‌های دهلران، آبدانان و منطقه «بولی» شهرستان چوار گزارش و ثبت شده است. به گزارش؛ «فرشاد یاسمی» مدیرکل امور عشایر ایلام اظهار داشت: این خسارت‌ها بیشتر در شهرستان‌های دهلران، آبدانان و منطقه «بولی» شهرستان چوار گزارش و ثبت شده است.

وی افزود: بر اثر بارش‌های سیل‌آسا حدود ۱۰۰ راس دام عشایر این مناطق تلف شدند و همجنین سیاه‌چادر، وسایل و نهاده و علوفه دامی تعدادی از خانوار‌های عشایری نیز دچار آبگرفتگی شد.

یاسمی ادامه داد: نزدیک به ۵۰۰ کیلومتر از ایل‌راه‌های عشایری نیز به دلیل شدت بارش دچار آسیب یا تخریب شده‌اند.

وی مطرح کرد: یک دامدار جوان عشایر مهمان استان کرمانشاه در منطقه دشت‌عباس دهلران هم بر اثر اصابت آذرخش جان خود را از دست داد.