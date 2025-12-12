سیلاب، بخش عشایری ایلام را متضرر کرد
مدیرکل امور عشایر ایلام از وارد شدن پنج میلیارد تومان خسارت به بخش عشایری استان در پی بارشهای سیلابی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام
؛ «فرشاد یاسمی» مدیرکل امور عشایر ایلام اظهار داشت: این خسارتها بیشتر در شهرستانهای دهلران، آبدانان و منطقه «بولی» شهرستان چوار گزارش و ثبت شده است.
وی افزود: بر اثر بارشهای سیلآسا حدود ۱۰۰ راس دام عشایر این مناطق تلف شدند و همجنین سیاهچادر، وسایل و نهاده و علوفه دامی تعدادی از خانوارهای عشایری نیز دچار آبگرفتگی شد.
یاسمی ادامه داد: نزدیک به ۵۰۰ کیلومتر از ایلراههای عشایری نیز به دلیل شدت بارش دچار آسیب یا تخریب شدهاند.
وی مطرح کرد: یک دامدار جوان عشایر مهمان استان کرمانشاه در منطقه دشتعباس دهلران هم بر اثر اصابت آذرخش جان خود را از دست داد.