به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: آقای بسکابادی یکی از خیران شهرستان زیرکوه در اقدامی خیرخواهانه و به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)، این تجهیزات را اهدا کرد.

کاوسی افزود: این تجهیزات شامل چهار دستگاه اکسیژن‌ساز، چهار تخت و تشک مواج، سه دستگاه فتوتراپی، سه دستگاه ویلچر، دو کپسول اکسیژن مجهز به مانومتر، پنج دستگاه فشارسنج، چهار عدد عصا، دو واکر چرخ‌دار، دو دستگاه ساکشن و تعدادی اقلام تکمیلی دیگر است که نقش مهمی در ارتقای خدمات حمایتی و امدادی به مردم دارد.

مدیرعامل هلال‌احمر استان با قدردانی از این اقدام ارزشمند گفت: خانه‌های هلال جایگاه خدمت‌رسانی مستقیم به مردم در دل محله‌ها و مساجد هستند و مشارکت خیرین متعهدی مانند آقای بسکابادی، موجب تقویت توان عملیاتی و افزایش خدمات‌رسانی به بیماران، سالمندان و خانواده‌های نیازمند می‌شود.