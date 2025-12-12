پخش زنده
امروز: -
خیر سخاوتمند شهرستان زیرکوه در اقدامی انساندوستانه، حدود یک میلیارد تومان تجهیزات پزشکی را به خانه هلال مسجد فاطمهالزهرا (س) شهر حاجیآباد زیرکوه اهدا کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان جنوبی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان گفت: آقای بسکابادی یکی از خیران شهرستان زیرکوه در اقدامی خیرخواهانه و به مناسبت میلاد حضرت زهرا (س)، این تجهیزات را اهدا کرد.
کاوسی افزود: این تجهیزات شامل چهار دستگاه اکسیژنساز، چهار تخت و تشک مواج، سه دستگاه فتوتراپی، سه دستگاه ویلچر، دو کپسول اکسیژن مجهز به مانومتر، پنج دستگاه فشارسنج، چهار عدد عصا، دو واکر چرخدار، دو دستگاه ساکشن و تعدادی اقلام تکمیلی دیگر است که نقش مهمی در ارتقای خدمات حمایتی و امدادی به مردم دارد.
مدیرعامل هلالاحمر استان با قدردانی از این اقدام ارزشمند گفت: خانههای هلال جایگاه خدمترسانی مستقیم به مردم در دل محلهها و مساجد هستند و مشارکت خیرین متعهدی مانند آقای بسکابادی، موجب تقویت توان عملیاتی و افزایش خدماترسانی به بیماران، سالمندان و خانوادههای نیازمند میشود.