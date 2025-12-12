پخش زنده
رئیس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی از انجام عملیات برفروبی در ۱۹ راه شریانی استان توسط ۱۳۹ نفر نیروی راهدار خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ میثم سیفوری رئیس مرکز مدیریت راههای اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته سه هزار و ۸۵۰ کیلومتر باند از راههای استان مرکزی به همت ۱۳۹ نفر نیروی راهداری برفروبی شده است.
ی افزود: برای این کار ۱۰۴ دستگاه انواع ماشینآلات راهداری بکار گرفته شده و ۹۸۰ تن مخلوط شن و نمک بمنظور جلوگیری از یخزدگی سطح جاده مصرف شده است.
به گفته سیفوری بر اساس پیشبینی صورت گرفته، تمام ۳۵ راهدارخانه استان در حالت آمادهباش کامل بوده که تاکنون در ۱۹ محور شریانی عملیات برفروبی انجام شده و همچنان ادامه دارد؛ همچنین در محورهای اصلی، فرعی و روستایی نیز راهداران مشغول خدمت رسانی به مردم هستند.
رئیس مرکز مدیریت راههای ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان مرکزی تأکید کرد: مردم از سفرهای غیرضروری پرهیز نموده و حتما پیش از اقدام به سفر، از طریق سامانه ۱۴۱ سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای از آخرین وضعیت جوی و ترافیکی اطلاعات لازم را کسب کنند.