معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش فارس گفت: دانش‌آموزان متقاضی اعتکاف تا دهم دی‌فرصت دارند تا در سامانه my.medu.ir نام‌نویسی کنند.

سید خداکرم فلاحی اظهار کرد: اعتکاف امسال با شعار «اعتکاف، معنویت، اتحاد و استقامت» برگزار می‌شود.

فلاحی اذعان کرد: برنامه‌های اعتکاف امسال در سه قالب پیگیری می‌شود؛ حضور انفرادی یا با اولیا، اعتکاف تشکلی با همکاری سازمان دانش‌آموزی، انجمن اسلامی، بسیج دانش آموزی و نوع سوم اعتکاف مدرسه‌محور است که مدیران مدارس از ظرفیت مساجد نزدیک به مدرسه استفاده خواهند کرد.

وی از هدف‌گذاری جذب حداقل ۶۰ هزار دانش‌آموز برای شرکت در مراسم معنوی اعتکاف امسال خبر داد و افزود: پارسال ۲۵ هزار دانش‌آموز از فارس در مراسم اعتکاف شرکت کردند.

احمد جهانگیری رئیس اداره قرآن، عترت و نماز اداره کل آموزش و پرورش فارس هم گفت: غیبت دانش‌آموزان از ۱۴ تا ۱۷ دی به دلیل شرکت در اعتکاف موجه خواهد بود و در این زمان هیچ‌گونه آزمون داخلی در مدارس برگزار نخواهد شد.

مراسم اعتکاف روز‌های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ ماه رجب و همزمان با سراسر کشور در مساجد مناطق مختلف فارس برپا می‌شود.