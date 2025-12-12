نشریه پولیتیکوی آمریکا در گزارشی نوشت: نظرسنجی‌های جدید در آمریکا، تصویری تیره و تار از یک کشور تحت فشار مالی را به نمایش می‌گذارند.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک؛ نشریه پولیتیکو با استناد به نظرسنجی معتبری نوشت: تقریبا نصف جامعه نزدیک به ۳۳۰ میلیون نفری آمریکا حتی برای تامین هزینه خورد و خوراک شان مشکل دارند.

در گزارش این نشریه آمریکایی آمده است: آمریکایی‌ها با فشار‌های ناشی از ناتوانی در تأمین هزینه‌ها، از مایحتاج روزمره گرفته تا هزینه‌های بالا، دست و پنجه نرم می‌کنند. طبق نظرسنجی پولیتیکو، پرداخت هزینه‌های مواد غذایی، قبوض آب و برق، مراقبت‌های بهداشتی، مسکن و حمل و نقل برای تقریباً نیمی از آمریکایی‌ها دشوار است و نتایج آن، تصویری تیره و تار را از محدودیت‌های هزینه‌ای ترسیم می‌کند.

براین اساس نزدیک به ۳۰ درصد مردم آمریکا در دو سال گذشته به علت گرانی شدید هزینه‌های درمانی، از هرگونه معاینه پزشکی صرف نظر کرده‌اند و نزدیک به یک چهارم آنان هم به همین دلیل از مصرف یک دوز داروی تجویزی شان خودداری کرده‌اند.

یک شهروند نیویورک در مصاحبه با خبرگزاری صداوسیما گفت: اوضاع اقتصادی در کشور ما الان اصلا خوب نیست و همه چیز به شدت گران شده است. من همه جوانی‌ام را کار کرده‌ام و الان که پیر و از پا افتاده شده‌ام، اصلا از پس تامین هزینه‌های غذا و هزینه‌های درمانی بر نمی‌آیم.

افزایش نارضایتی‌ها در جامعه آمریکا از اوضاع اقتصادی در شرایطی است که ترامپ منکر گرانی ها و فشار اقتصادی بر مردم این کشور و مدعی است همه می‌گویند ترامپ قیمت همه چیز رو بالا برده. اصلا هم اینطور نیست و همه چیز به طور وحشتناکی ارزان شده. ما بدترین تورم را در تاریخ آمریکا به ارث برده بودیم.

در واکنش به این ادعای ترامپ دنی دِیل خبرنگار تلویزیون سی ان ان آمریکا این گونه گزارش داد: بر خلاف ادعا‌های رئیس جمهور، تورم در آمریکا اصلا متوقف نشده. بله درسته ترامپ بدترین تورم قبل از خودش رو به ارث برده اما در این ده ماه تورم حتی از زمان بایدن هم بیشتر شده! و هزینه‌های زندگی خیلی افزایش پیدا کرده.

موسسه افکار سنجی یوگا اعلام کرد: سه چهارم مردم آمریکا گرانی‌ها و قیمت‌های بالای کنونی را در این کشور، نتیجه سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ می‌دانند و خواستار لغو این سیاست‌ها با رأی دیوان عالی آمریکا هستند.