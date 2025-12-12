به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان با تأکید بر اهمیت مجازات‌های جایگزین حبس در نظام عدالت کیفری جمهوری اسلامی ایران، این سیاست را راهبردی اساسی در کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها، اصلاح محکومان و ارتقای امنیت اجتماعی دانست.

رضا دلفانی افزود: با تلاش و تدبیر قضات شعب کیفری ۲ مرکز استان لرستان و با رضایت محکومین شاهد صدور احکام جایگزین حبس در حوزه‌های مختلف بوده‌ایم.





وی گفت: در راستای محرومیت زدایی در بخشی از این احکام محکومان مکلف به تهیه و توزیع بسته‌های نوشت افزار و اسباب بازی میان دانش آموزان و کودکان کمتر برخوردار شدند.

در حوزه بهداشت و درمان، محکومان با تهیه اقلام توانبخشی از جمله ویلچر و واکر و توزیع در بین افراد نیازمند و ناتوان جسمی و حرکتی خدمت کردند.

همچنین محکومان در مناطق محروم مکلف به ترمیم و تعمیر مدارس و ساختمان‌های مسکونی، تهیه و توزیع ۷۰ بسته معیشتی و سه عدد بخاری برای افراد نیازمند شدند.





همچنین با هدف احیا و حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست احکامی همچون کاشت ۳۰۰ اصله درخت صادر شده است.

به گفته وی همه این موارد نشان‌دهنده توجه جدی دستگاه قضایی استان به اجرای سیاست‌های جایگزین حبس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های اجتماعی برای اصلاح محکومان است.

رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مرکز استان لرستان در پایان گفت: دادگستری مرکز استان لرستان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و همکاری نهاد‌های اجتماعی و فرهنگی، اجرای مجازات‌های جایگزین حبس را به عنوان یکی از راهبرد‌های تحقق عدالت، کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای امنیت پایدار دنبال می‌کند.