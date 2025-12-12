مراسم ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و گرامیداشت روز زن و مادر در کوالالامپور پایتخت مالزی برگزار شد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کوالالامپور، این مراسم با حضور جمعی از ایرانیان مقیم و همچنین مسلمانانی از دیگر کشور‌ها در محل رایزنی جمهوری اسلامی برگزار شد.

در این مراسم رایزن جمهوری اسلامی ایران در سخنانی از حضرت فاطمه زهرا (س) به عنوان عالی‌ترین و والاترین نمونه خلقت یاد کرد. وی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود در مورد جایگاه والای زن در قرآن کریم مطالبی ایراد کردند.

در بخش دیگری از این مراسم از سه دانش آموز دختر مدرسه امام خمینی (ره) کوالالامپور که در مسابقات علمی اخیر ICTC موفق به کسب مدال نقره شده بودند با اهدا لوح یادبود و جایزه تجلیل شد.

برگزاری مراسم ولادت حضرت زهرا (س) در کوالالامپور

لازم به ذکر است که این دانش آموزان این رتبه را از میان ۱۵۰ تیم شرکت کننده از مدارس دولتی، خصوصی و بین‌المللی سراسر مالزی کسب کردند.

در پایان هم گروه سرود مدرسه امام خمینی (ره) سرودی با عنوان "زندگی مادر" که به مناسبت این روز فرخنده آماده شده بود اجرا کردند.