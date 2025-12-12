به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر کل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی گفت: اگرچه میانگین شاخص کلی کیفیت هوای مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد ۱۰۴ نشانگر هوای «ناسالم» است اما این شاخص در یک یا ۲ ساعت گذشته نیز با عدد ۶۳ گویای سالم بودن است.

سعید محمودی با بیان اینکه شاخص کیفیت هوا در هشت منطقه مشهد در شرایط آلوده و وضعیت هشدار برای افراد حساس است، ‌اضافه کرد: کیفیت هوا در ۱۵ منطقه دیگر دارای ایستگاه‌ سنجش کیفیت هوا بیانگر شرایط سالم است.

وی توصیه کرد: افراد حساس مانند بیماران قلبی - تنفسی، کودکان و زنان باردار از ترددهای غیرضروری در مناطق آلوده خودداری کنند.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا تا ۵۰ ای.کیو.آی به معنی وضعیت «پاک» و بین ۵۱ تا ۱۰۰ ای. کیو. آی نشانگر وضعیت «سالم» است.

همچنین وقتی شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۱۰۱ تا ۱۵۰ ای. کیو. آی قرار می گیرد به معنای «آلودگی هوا برای افراد حساس و کودکان» بوده و بین اعداد ۱۵۱ تا ۲۰۰ ای. کیو. آی به معنای «آلودگی هوا برای همه سنین» محسوب می‌شود.

قرارگیری شاخص کلی کیفیت هوا بین اعداد ۲۰۱ تا ۳۰۰ ای.کیو.آی نیز نشانگر وضعیت «اضطراری» و بالاتر از عدد ۳۰۰ هم نمایانگر وضعیت «بحرانی» آلودگی هواست.

افزون بر یک میلیون دستگاه خودرو روزانه در شرایط عادی و معمولی در کلانشهر سه و نیم میلیون نفری مشهد رفت و آمد می‌کنند.