به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، هدف اصلی از تشکیل و راه‌اندازی دادگاه‌های صلح، تسریع در رسیدگی به دعاوی و اختلافات، کاهش حجم کار دادگاه‌های عمومی و ترویج و توسعه فرهنگ حسنه صلح و سازش در جامعه است، البته در کنار فعالیت این محاکم، اقداماتی فرهنگی همچون راه اندازی پویش‌های دینی، مذهبی و فرهنگی برای ارتقای میزان مصالحه در اجتماع نیز در دستورکار قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام سید صدراله رجایی نسب گفت: از ابتدای امسال ۲۱ هزار و ۹۹۰ پرونده قابل صلح در استان فارس در جریان فرایند رسیدگی قرار گرفته که ایجاد مصالحه در بیش از ۱۳ هزار پرونده نشان دهنده تلاش ویژه اعضای شورا‌های حل اختلاف و اهتمام در جهت اصلاح ذات البین در این دسته از پرونده‌ها است.

اجرای پویش «به عشق حضرت زینب (س) می‌بخشم»

رئیس کل دادگستری استان فارس به بازه زمانی پویش «به عشق حضرت زینب می‌بخشم» که از آبان تا آذر ماه برگزار شد اشاره کرد و گفت: ۷۰ پرونده زندانی دار ارجاع‌شده به دادگاه پس از ارجاع به شعب ویژه زندان شورای حل اختلاف به مصالحه طرفین دعاوی ختم شد.

وی همچنین افزود: در این مدت، ۱۴۵ فقره پرونده طلاق نیز با پیگیری رئیس دادگاه‌های خانواده بررسی و با سازش مختومه شده است.

سازش‌های خانوادگی نقش مهمی در کاهش اختلافات اجتماعی دارد

حجت‌الاسلام والمسلمین رجایی نسب با بیان اینکه سازش‌های خانوادگی نقش مهمی در کاهش اختلافات اجتماعی دارد، تأکید کرد: آموزش و راهنمایی طرفین پرونده‌ها، عامل اصلی موفقیت شورا در حصول توافق است.

رئیس کل دادگستری استان فارس نیز تصریح کرد: ادامه پویش‌های مشابه و تقویت مراکز مشاوره و ارتقای دانش اجتماعی اعضای فعال در شورا‌های حل اختلاف می‌تواند موجب افزایش نرخ صلح و سازش در استان شود و همزمان به اصلاح و کاهش آسیب‌های خانوادگی و اجتماعی منجر شود.