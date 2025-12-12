پخش زنده
امروز: -
از بعدازظهر تا پیش از ظهر فردا بارندگی، وزش باد و کاهش دما در مناطق مختلف استان پیشبینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، کارشناس هواشناسی اعلام کرد: سامانه بارشی از بعدازظهر امروز تا پیش از ظهر فردا در استان یزد فعالیت خواهد داشت.
میرحسینی افزود: این سامانه باعث بارندگی پراکنده در همه مناطق استان میشود و همزمان وزش باد نسبتاً شدید، کاهش محسوس دما و رخداد مه را در استان خواهیم داشت.
وی ادامه داد: بارشها در ارتفاعات بهصورت برف خواهد بود و پیشبینی میشود شیرکوه، هرات، مروست، بافق و بهاباد بیشترین حجم بارندگی را تجربه کنند.
این کارشناس هواشناسی با اشاره به افت دما در ساعات شبانه، از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای جوی، هنگام تردد در مسیرهای کوهستانی احتیاط بیشتری داشته باشند و احتمال لغزندگی و کاهش دید افقی را جدی بگیرند.
رکوردداران میزان بارش ۲۴ ساعته در استان یزد نیز سلطانب ۱۸ میلیمتر، علیآباد پیشکوه ۱۶/۴ میلیمتر، منشاد ۱۵ میلیمتر، سخوید ۱۲ میلیمتر، بنادکسادات ۱۱/۳ میلیمتر، بیداخوید ۹/۹ میلیمتر، بنادکوک دیزه ۹/۳ میلیمتر، نیر ۹ میلیمتر، دهبالا (آمحسن) ۹ میلیمتر بوده است.