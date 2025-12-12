ششمین همایش ملی فیزیک با حضور اساتید، پژوهشگران و دانشجو معلمان در دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،سهراب یزدانی رئیس دانشگاه فرهنگیان آذربایجان شرقی با تبریک هفته پژوهش دانشگاه فرهنگیان را میزبان با افتخار جمعی از علاقمندان آموزش فیزیک معرفی کرد و اظهار داشت:انتظار می‌رود این همایش فراتر از یک گردهمایی علمی باشد و به محفلی برای تبادل ایده‌های نو تبدیل شود تا بتوانیم با اشتراک‌گذاری تجربه‌ها و دستاوردها دانش را در سطح دانشگاه‌ها ارتقا دهیم.

وی با تاکید بر اهمیت آموزش فیزیک برای نسل آینده افزود: فیزیک زبان فهم طبیعت و زیربنای بسیاری از علوم است و در عصری که شتاب پیشرفت فناوری‌های علمی چشمگیر است درک مفاهیم فیزیکی برای مواجهه با تحولات علمی ضروری است.

یزدانی تربیت معلمان خلاق و توانمند را از وظایف اصلی دانشگاه فرهنگیان دانست و خاطرنشان کرد:برای تربیت معلمانی که بتوانند فیزیک را با روش‌های نوین تدریس کنند، نیازمند برگزاری چنین همایش‌هایی هستیم تا علم اساتید و دانشجویان ما به چالش کشیده شود.

وی رویکرد پژوهش‌محور در تربیت معلمان فیزیک، استفاده از فناوری‌ها، آزمایشگاه‌های مجازی، ابزار‌های هوشمند و همچنین تطبیق آموزش با مبانی روان‌شناسی تربیتی را از ضرورت‌های آموزش امروز عنوان کرد.

وی افزود: تعداد ۲۳۳ مقاله به صورت گسترده از تمامی دانشگاه‌های کشور در استان‌های مختلف به دبیرخانه این همایش ارسال شد که ۱۱۹ مقاله پذیرش شد.

در این همایش از دست سازه‌های آموزشی دانشجویان به صورت گسترده استقبال شد.