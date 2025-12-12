پخش زنده
در راستای صیانت از دانش بومی و احیای صنایع روستایی و عشایری، سه محصول لبنی سنتی استان شامل پنیر پوستی، ماست سنخواست و قره قروت در فهرست میراث فرهنگی ناملموس کشور به ثبت رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در سالهای گذشته، توسعه صنایع صنعتی لبنی موجب شد فرآوردههای دامی بومی و سنتی کمتر مورد توجه قرار گیرند و بخشی از دانش تولید این محصولات کمرنگ شود.
با هدف حفاظت از میراث غذایی استان، طرح شناسایی، مستندسازی و ثبت ملی این سه محصول بهصورت علمی و میدانی اجرا شد.
روشهای سنتی تولید بر اساس تجربیات دامداران، بهرهبرداران محلی و کارگاههای سنتی بهطور دقیق ثبت و مستندسازی شد.
پس از تکمیل فرآیندهای قانونی، این محصولات در سامانه میراث فرهنگی بهعنوان میراث فرهنگی ناملموس ثبت ملی شدند.
ثبت ملی این فرآوردهها میتواند به حفظ دانش بومی، ایجاد ارزش افزوده، توسعه بازار، رونق اشتغال روستایی و تقویت امنیت غذایی منطقه کمک کند.