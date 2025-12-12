پخش زنده
با فرا رسیدن فصل سرما، شاخص آلودگی هوا در شهرهای بزرگ پاکستان بار دیگر در وضعیت «ناسالم» و در برخی روزها حتی «خطرناک» قرار گرفته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ بر اساس دادههای پایش کیفیت هوا، میانگین غلظت ذرات معلق در پاکستان در سال جاری بیش از ۱۵ برابر حد توصیه شده سازمان جهانی بهداشت گزارش شده است؛ موضوعی که سلامت میلیونها شهروند در شهرهای پنجاب پاکستان را تهدید میکند.
کارشناسان محیط زیست میگویند، ترکیبی از عوامل انسانی و شرایط جوی، وضعیت آلودگی را در پاکستان تشدید کرده است، انتشار آلایندهها از واحدهای صنعتی، خودروهای دودزا، سوختهای بیکیفیت و همچنین سوزاندن بقایای کشاورزی، مهمترین علت افزایش ذرات معلق عنوان میشود.
در بسیاری از شهرهای پاکستان، غلظت ذرات PM۲.۵ چند برابر حد مجاز است که اگر کنترل صنعتی و استاندارد سازی سوخت انجام نشود، وضعیت هر سال بدتر خواهد شد و مردم بیش از گذشته در معرض آسم، مشکلات ریوی و بیماریهای قلبی قرار میگیرند.
طبق گزارش نهادهای بینالمللی، لاهور و کراچی بارها در صدر فهرست آلودهترین شهرهای جهان قرار گرفتهاند و دولت محلی ناچار شده در برخی روزها مدارس، پارکها و اماکن عمومی را تعطیل کند.