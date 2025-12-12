به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون دادستان انقلاب مشهد گفت: در روز شنبه ۱۵ آذر ۱۴۰۴ با اعلام کشف جسد در محل کار مرحوم خسرو علی کردی توسط کلانتری الهیه، تحقیقات قضایی با وجود اینکه موضوع جنایی نبود و شکایتی انجام نگرفته بود به دستور بازپرس آغاز شد.

محمدرضا دشتبان افزود: بررسی‌ ها نشان می‌ دهد که دفتر کار تحت پوشش دوربین مداربسته بوده است و تصاویر ضبط‌ شده نشان می دهد که مرحوم علی‌ کردی در ساعت ۲۰:۵۶ هنگامی که پشت میز محل کار خودش نشسته و مشغول بررسی گوشی همراه خود بوده است، ناگهان به سمت چپ خم شده و به حالت درازکش روی زمین می‌ افتد.

دشتبان ادامه داد: برادر وی جواد علی‌ کردی نیز در این محل حضور داشته و طبق اظهارات او، مرحوم از قرص زیرزبانی استفاده می‌ کرده است و تا ساعت ۱۸ که با ایشان حضور داشته هیچ مشکل غیرعادی از وی مشاهده نشده است.

وی تصریح کرد: بازپرس پس از بررسی ظاهری جسد، هیچ‌ گونه آثار ضرب‌ و جرح، درگیری، دفاع یا خودزنی مشاهده نمی‌ کند.

معاون دادستان انقلاب مشهد گفت: در نهایت با توجه به نبودن هرگونه نشانه جنایی و همچنین اعلام نشدن مورد مشکوک از سوی خانواده، بازپرس پرونده موضوع را غیرجنایی تشخیص داد و اموال مرحوم از جمله حافظه دوربین مداربسته پس از صورتجلسه‌ ای به برادر وی تحویل شد.

دشتبان با بیان اینکه دشمنان جمهوری اسلامی در حال سوء استفاده از خبر فوت این وکیل هستند، هشدار داد: انتشار شایعات، گمانه‌ زنی‌ های بی‌ اساس و تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب با برخورد قانونی مواجه خواهد شد.

در روز‌های گذشته خبر فوت خسرو علی‌ کردی، وکیل پایه‌ یک دادگستری ساکن مشهد، منتشر شد.

بررسی‌ های اولیه نشان می‌ داد که وی در دفتر کار شخصی خود و بر اثر سکته قلبی فوت کرده است.

با این حال، در همان ساعات نخست و پیش از انجام تحقیقات کارشناسی، برخی رسانه‌ ها و منابع غیررسمی بار دیگر با انتشار گزارش‌ ها و ادعا‌های متناقض و گمانه زنی‌ های بی اساس (ز جمله طرح شایعاتی درباره ضربه به سر یا خونریزی غیرعادی) اقدام به شایعه پراکنی و موج خبری موجب تشویش اذهان عمومی شدند.

این جریان و شایعه‌ سازی عمدتاً توسط رسانه‌ های معاند و وابسه به رژیم صهیونیستی و با هدف ایجاد ابهام و بی‌ اعتمادی دنبال شد.